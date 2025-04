Stand: 13.04.2025 06:11 Uhr Tödlicher Arbeitsunfall: Mann wird unter Lkw eingeklemmt

Bei einem Arbeitsunfall in Allermöhe ist am Samstagabend ein Mann tödlich verunglückt. Er hatte am Rungedamm unter einem Lkw gearbeitet, der mit einem Hebekissen angehoben wurde. Als das Kissen platzte wurde der Mann unter dem Laster eingeklemmt. Feuerwehrleute versuchten vergeblich, den Arbeiter wiederzubeleben.

