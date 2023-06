Tödliche Messerattacke in Harburg: Verdächtiger stellt sich Stand: 21.06.2023 15:00 Uhr Nach der tödlichen Messerattacke am Freitagabend in Hamburg-Harburg hat die Mordkommission jetzt einen Mann verhaftet.

Die Polizei spricht von einem schnellen Ermittlungserfolg: Nach einer Flucht habe sich ein 41-Jähriger am Dienstagmorgen gestellt. Der Mann sitzt jetzt wegen des Verdachts des Totschlags in Untersuchungshaft.

Mehrere Männer stritten sich

Am vergangenen Freitagabend soll er einen 56-jährigen in der Wilhelmstraße in Harburg getötet haben. Zuvor hatten sich dort offenbar mehrere Männer lautstark gestritten. Wenige Minuten später entdeckten Passanten das stark blutende Opfer mit mehreren Stichverletzungen.

Der Mann lag vor einem Imbiss an der Ecke Eißendorfer Straße. Sanitäter konnten den schwer Verletzten nicht mehr wiederbeleben. Die Ermittlungen der Mordkommission laufen weiter. Über den möglichen Hintergrund des Streits wurde noch nichts bekannt.

