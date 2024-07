Tod nach Zahn-OP in Hamburg: Freispruch und Bewährungsstrafe Stand: 12.07.2024 07:39 Uhr Nach dem Tod eines 18-jährigen Patienten vor acht Jahren in Hamburg wurden am Freitag die Urteile verkündet. Freispruch für die Zahnärztin, während der Narkosearzt zu anderthalb Jahren auf Bewährung verurteilt wurde.

In der Praxis der Zahnärztin in Altona war vor acht Jahren ein 18-Jähriger gestorben. Er war acht Stunden unter Vollnarkose behandelt worden, dann versagte sein Kreislauf. Dafür ist alleine der damalige Anästhesist verantwortlich, so das Gericht.

Narkosearzt bekommt Bewährungsstrafe

Im Prozess war bekannt geworden, dass der Narkosearzt damals nicht alle Geräte zur Überwachung der Betäubung dabei hatte. Das Gericht verurteilte den heute 67-Jährigen wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu anderthalb Jahren auf Bewährung. Das Gericht folgte damit der Forderung der Anklage.

Zahnärztin freigesprochen

Die 46-jährige Zahnärztin hingegen wurde freigesprochen. Hier hatte die Anklage eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 250 Euro gefordert.

Ärzte bedauerten Tod des Patienten zu Prozessbeginn

Zum Prozessauftakt hatten die beiden große Reue gezeigt, die Ärztin sagte unter Tränen, sie habe dem Patienten helfen wollen und sei überzeugt, ihre "Sorgfaltspflicht erfüllt zu haben". Der Anästhesist räumte ein, nicht alle erforderlichen Geräte zur Überwachung der Narkose dabei gehabt zu haben - er habe als Arzt versagt.

