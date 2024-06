Stand: 20.06.2024 17:34 Uhr Tjarks fordert vom Bund mehr Investitionen in Straßen und Schienen

Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) hat am Donnerstag bei einer Feier zum gut einjährigen Bestehen des Deutschlandtickets im Rathaus gesagt, dass er den Bus- und Bahnverkehr in Hamburg deutlich ausbauen will. Vom Bund forderte Tjarks deutlich höhere Investitionen in das Straßen- und Schienennetz. Marode Autobahnbrücken und überlastete Bahnstrecken seien nicht mit einem Spar-Etat zu beseitigen.

