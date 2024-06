Stand: 29.06.2024 14:00 Uhr Tierpark Hagenbeck: Gewerkschaft will über Missstände informieren

Im Tierpark Hagenbeck streiten die Beschäftigten schon seit Jahren mit der Tierpark-Leitung. Die zuständige Gewerkschaft IG-BAU will am Sonnabend bei den Dschungelnächten vor dem Eingang Besucherinnen und Besucher informieren, worum es dabei geht. Laut Betriebsrat und Gewerkschaft werden Angestellte schikaniert und finanziell unter Druck gesetzt, wenn Sie sich für ihre Rechte einsetzen. Die Tierparkleitung ist strikt dagegen, die Gewerkschaft in Verhandlungen zu Arbeitsbedingungen einzubinden, bestreitet aber die Vorwürfe. Etliche Streitpunkte sind allerdings bereits so weit eskaliert, dass darüber jetzt Gerichte entscheiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 29.06.2024 | 14:00 Uhr