Tausende radeln bei Fahrradsternfahrt in Hamburg Stand: 18.06.2023 15:45 Uhr Tausende Menschen sind am Sonntag bei besten Sommerwetter im Rahmen einer Fahrradsternfahrt in die Hamburger Innenstadt geradelt. Dazu aufgerufen hatte der Verein "Mobil ohne Auto".

Vom Elektrorad über das sportliche Mountainbike bis hin zur alten Klapperkiste war alles im Einsatz. Jung und Alt waren am Start, darunter auch viele Familien. Die Freiluft-Demonstration begann für einige schon am frühen Morgen. Insgesamt gab es rund 70 verschiedenen Startorte, zum Beispiel auch in Lüneburg, Neumünster und Ratzeburg. Der Routenplan für die Fahrradsternfahrt ist auf der Internetseite https://fahrradsternfahrt.hamburg abrufbar.

Fahrt über die Köhlbrandbrücke

Die Fahrt führte einige der Radlerinnen und Radler erstmals seit 2019 auch wieder über die Köhlbrandbrücke, die sonst nur von Lastwagen und Autos befahren werden darf. Von der Brücke aus konnten sie einen tollen Blick über Hamburg und den Hafen genießen.

Abschlusskundgebung am Nachmittag

Die Abschlusskundgebung ist für den Nachmittag auf der Ludwig-Erhard-Straße in Höhe Rödingsmarkt geplant. Neben Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) soll dort auch Annika Rittmann von "Fridays for Future" auftreten. Danach soll eine Abschlussrunde auf dem Ring 1 um die Binnenalster gefahren werden.

Verein wirbt für Verkehrswende

Mit der Aktion wirbt der Verein "Mobil ohne Auto", an dem neben dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub und Umweltverbänden auch die Nordkirche beteiligt ist, für eine umwelt- und sozialverträgliche Verkehrswende. Die Radfahrerinnen und Radfahrer fordern den Ausbau der Velo-Routen und Radschnellwege sowie eine komfortable und sichere Elbquerung. "Auch die Wiedereinführung der autofreien Sonntage wären starke Signale zugunsten des Radverkehrs und der öffentlichen Verkehrsmittel", sagte Vereinsvorstand Thomas Schönberger.

Sternfahrt seit 2008

"Mobil ohne Auto" ist ein Bündnis aus Personen und Umweltverbänden, das seit 2008 traditionell am dritten Sonntag im Juni eine Sternfahrt in Hamburg organisiert.

Polizei rechnet mit erheblichen Verkehrsbehinderungen

Die Polizei erwartete wegen der Veranstaltung erhebliche Verkehrsbehinderungen. Viele Straßen wurden wegen der Sternfahrt gesperrt, zum Beispiel die Köhlbrandbrücke und auch zeitweise die B75 und die A255 zu den Elbbrücken. Das nutzt die Autobahn GmbH. Da sowieso für Autos gesperrt, will sie auf der A1 die linken Fahrstreifen reparieren. Die A1 ist in Höhe Stillhorn bis um 22 Uhr blockiert.

