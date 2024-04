Bezirks- und Europawahlen: Ab heute können Stimmen abgegeben werden Stand: 30.04.2024 08:07 Uhr Der Wahlsonntag ist erst am 9. Juni. Wer es aber mit der Stimmabgabe zur Bezirks- und Europawahl eilig hat, kann ab heute schon wählen gehen. Auch Briefwahlunterlagen können schon angefordert werden.

Wer jetzt schon wählen will, steckt seinen Personalausweis oder Reisepass ein und geht zu seinem Bezirksamt - oder in die jeweilige Außenstelle. Die befinden sich beispielsweise in Billstedt, Alstertal oder Rahlstedt.

Zuhause oder in Wahldienststelle wählen

In der sogenannten Wahldienststelle beantragt man die Briefwahlunterlagen und kann direkt vor Ort wählen. Was aber genauso funktioniert: Die Wahlunterlagen anzufordern, um in Ruhe zu Hause zu wählen. Das geht auch online und dauert laut Landeswahlleiter nur zwei Minuten.

Wahlrecht ab 16 Jahren

Wählen dürfen alle Hamburgerinnen und Hamburger ab 16 Jahren - sowohl das Europaparlament als auch die Bezirksversammlungen. Auch EU-Ausländer dürfen in Hamburg das Europaparlament wählen, wenn sie das vorher beantragt haben. Für die Bezirkswahlen hat man insgesamt zehn Stimmen, für die Europawahl eine Stimme.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 30.04.2024 | 09:00 Uhr