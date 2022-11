Tarifeinigung: IG Metall strebt Übernahme im Norden an Stand: 18.11.2022 09:02 Uhr Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie gibt es eine Einigung. Es soll in zwei Stufen 8,5 Prozent mehr Lohn sowie eine Pauschale von 3.000 Euro geben.

Die Gewerkschaft IG Metall und der Arbeitgeberverband Südwestmetall im Pilotbezirk Baden-Württemberg verkündeten die Einigung am Freitag nach der fünften Verhandlungsrunde. Vereinbart ist demnach eine Anhebung der Tarifgehälter in zwei Stufen um 5,2 Prozent ab Juni 2023 und um 3,3 Prozent ab Mai 2024. Hinzu kommt eine Pauschale von 3.000 Euro - gestückelt in zwei Tranchen, ausgezahlt zum März 2023 und 2024.

IG Metall Küste: "Gutes Ergebnis in einer schwierigen Zeit"

Die IG Metall Küste strebt eine Übernahme des Pilotabschlusses im Norden an, wie sie am Freitag in Hamburg mitteilte. "Das ist ein gutes Ergebnis in einer schwierigen Zeit. Die Beschäftigten werden zeitnah netto entlastet, und wir haben Tabellenerhöhungen durchgesetzt, die dauerhaft wirken", sagte Bezirksleiter Daniel Friedrich laut Mitteilung. Es werde nun mit den Gremien die Übertragung für den Norden beraten und dann solle kurzfristig ein Verhandlungstermin mit dem Arbeitgeberverband Nordmetall vereinbart werden. Der Vorstand der IG Metall hatte zuvor die Übernahme des Pilotergebnisses in allen Tarifgebieten empfohlen.

Umfrage von Nordmetall: Düstere Konjunktur-Aussichten

Unterdessen zeigt die Herbst-Konjunkturumfrage von Nordmetall, dass die Stimmung in der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie so schlecht ist wie seit rund drei Jahren nicht. Fast zwei Drittel aller Unternehmen der Branche in Hamburg erwarten in den kommenden Monaten sinkende oder bestenfalls gleichbleibende Umsätze. Das liege daran, dass die Preise für Strom und Gas stark steigen, aber auch daran, dass die Unternehmen häufig länger auf Material warten müssten.

AUDIO: Konjunktur-Umfrage: Metall- und Elektroindustrie pessimistisch (1 Min) Konjunktur-Umfrage: Metall- und Elektroindustrie pessimistisch (1 Min)

Weniger Investitionen geplant

Um das auszugleichen, müssten die Verkaufspreise für Maschinen und Anlagen eigentlich um fast 20 Prozent steigen, heißt es bei Nordmetall. Nur: Das würden die Kundinnen und Kunden bei weitem nicht mitmachen. Um Kosten zu sparen, wollen viele Unternehmen weniger investieren. In Hamburg planen das fast 30 Prozent aller Betriebe.

Fachkräfte schwer zu finden

Die Qualität des Standorts Deutschland verschlechtere sich aus Sicht der Arbeitgeber dramatisch, sagte Nordmetall-Präsident Folkmar Ukena. Dazu kommt, dass der Mangel an Fachkräften weiter steigt. 85 Prozent aller Betriebe in der Metall- und Elektrobranche in Hamburg finden, dass gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schwer oder kaum verfügbar sind.

Weitere Informationen Warnstreik: Metaller erhöhen Druck auf Arbeitgeber In ganz Norddeutschland gab es Demonstrationen. Eine der größten Kundgebungen mit Tausenden Beschäftigten fand in Hamburg statt. (16.11.2022) mehr Düstere Konjunktur-Aussichten für Hamburger Unternehmen Fachkräftemangel und hohe Energie- und Rohstoffpreise machen Hamburgs Wirtschaft zu schaffen. Das zeigt eine Umfrage der Handelskammer. (20.10.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.11.2022 | 09:00 Uhr