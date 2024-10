Tagesstätte für Obdachlose in Altona: "MAhl ZEIT" zieht um Stand: 15.10.2024 09:03 Uhr "MAhl ZEIT" heißt eine Tageshaufenthaltsstätte für Obdachlose in Hamburg-Altona. Am Mittwoch öffnet sie ihre Türen in der Billrothstraße zum letzten Mal - vorerst. Zum Jahreswechsel zieht sie dann in neue Räume ins Trinitatis Quartier.

Von Montag bis Donnerstag gibt es in der Obdachlosentagesstätte Frühstück und warmes Mittagessen. Bis zu 120 obdachlose Menschen kommen täglich in die Billrothstraße. Dort können sie auch duschen und Wäsche waschen. Eine Kleiderkammer gibt es dort auch.

Auch medizinische Versorgung vom Umzug betroffen

Bis zum Umzug müssen die Gäste der "MAhl Zeit" nun in andere Tagesaufenthaltsstätten ausweichen: zur Alimaus am Nobistor etwa. Auch die hausärztliche Praxis des Gesundheitsmobils muss vorerst schließen. Immer mittwochs werden dort Obdachlose medizinisch versorgt - an diesem Mittwoch zum letzten Mal in den Räumen der "MAhl ZEIT".

Wohnungen für Obdachlose am neuen Standort

Neben dem neuen Standort für die Tagesaufenthaltsstätte an der Hauptkirche St. Trinitatis entstehen auch 26 Wohnungen für Menschen, die schon lange auf der Straße leben. Laut Diakonischem Werk Hamburg West/Südholstein wird die Tagesaufenhaltsstätte "MAhl ZEIT" ihre Anlaufstelle sein.

