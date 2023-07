Sturmtief "Poly" in Hamburg: Viele Einsätze, aber keine größeren Schäden

Sturmtief "Poly": Viele Einsätze, aber keine größeren Schäden Stand: 05.07.2023 20:55 Uhr Das Sturmtief "Poly" ist am Mittwoch über Norddeutschland hinweggefegt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte eine Unwetterwarnung auch für Hamburg herausgegeben. Bis zum Abend verzeichnete die Hamburger Feuerwehr rund 150 Einsätze.

Es habe sich allerdings zumeist um kleinere Einsätze gehandelt. Zum Beispiel ging es um Dachziegel oder Äste, die herabzufallen drohten. In Hamm kippte ein Baum auf ein Auto, ein anderer fiel auf eine Straße. In Finkenwerder drohte ebenfalls ein Baum auf eine Straße zu fallen. In Eimsbüttel waren Feuerwehrleute im Einsatz, weil dort eine Antenne nur noch am Kabel von einem Dach hing und geborgen werden musste. Nach Angaben der Polizei wurde niemand verletzt.

Friedhöfe geschlossen

Wegen der Sturmwarnung wurden die Friedhöfe Ohlsdorf, Öjendorf, Volksdorf und Wohldorf am Mittwochmittag geschlossen. Auch Trauerfeiern wurden laut Friedhofsverwaltung abgesagt.

Bahnen fahren mit reduzierter Geschwindigkeit

Ein umgestürzter Baum blockierte am Mittwochnachmittag die Gleise auf der Strecke zwischen Hamburg und Westerland, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Zwischen Niebüll und Hamburg fiel der Regionalexpress aus. Der Metronom fuhr nur noch mit reduzierter Geschwindigkeit auf der Strecke zwischen Hamburg und Bremen, damit die Zugführer rechtzeitig bremsen können, falls ein Baum auf die Gleise kippt. Aus dem gleichen Grund fuhren in Hamburg auch die U-Bahnen langsamer. Im Feierabendverkehr kam es zu einigen wetterbedingten Unterbrechungen und Zugausfällen.

Stum: Erste Einsätze in Hamburg (1 Min)

Tierpark Hagenbeck bleibt geschlossen

Mit Blick auf das drohende Unwetter blieb der Hamburger Tierpark Hagenbeck am Mittwoch geschlossen, wie der Tierpark auf seiner Internetseite mitteilte. Das Tropen-Aquarium hatte aber wie gewohnt geöffnet.

"Halunder Jet" fährt nicht

Am Hamburger Hafen registrierten Hafenrundfahrtsunternehmen am Mittag auf Grund der Sturmwarnung weniger Gäste. Mit dem windempfindlichen Schaufelradschiff "MS Louisiana Star" fanden keine Fahrten statt, auch der Helgoland-Katamaran "Halunder Jet" fuhr nicht.

