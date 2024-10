Stand: 20.10.2024 16:51 Uhr Studie: Fehlende Kitaplätze in Hamburg

In Hamburg findet etwa jedes zehnte Kind unter drei Jahren keinen Kitaplatz. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft mitgeteilt. Im Frühjahr dieses Jahres hätten in der Stadt rund 5.700 U3-Kitaplätze gefehlt, heißt es in einer Studie des Kölner Instituts. Der Osten Deutschlands schneide demnach erheblich besser ab als der Westen. Seit mehr als zehn Jahren gibt es für Kinder ab dem ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Laut dem Institut gelinge es der Politik nicht immer, die Aufgabe zu erfüllen.

