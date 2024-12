Stand: 04.12.2024 19:36 Uhr Studie: Fachkräftemangel in Hamburger Kitas verschärft sich

In Hamburgs Kitas sinkt der Anteil an pädagogischen Fachkräften weiter. Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann Stiftung weisen nur noch 16 Prozent der Einrichtungen eine hohe Fachkraft-Quote auf. Damit liegt Hamburg deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 32 Prozent. Der Fachkräftemangel führe dazu, dass zunehmend ungelernte Kräfte und Auszubildende in den Kitas eingesetzt werden müssen.

