Stand: 05.08.2024 10:35 Uhr Stromausfall in Hamburg-Hoheluft

Am Montagmorgen hat es in Hamburg in den Stadtteilen Hoheluft-Ost und Hoheluft-West einen Stromausfall gegeben. Dieser hielt etwa eine knappe Stunde lang an. Laut einer Sprecherin von Stromnetz Hamburg waren 100 Gewerbebetriebe und 900 Haushalte betroffen. Als Ursache wird eine defekte Muffenverbindung, also ein defektes Verbindungsstück zwischen zwei Kabeln, vermutet.

