Strom könnte im kommenden Jahr in Hamburg teurer werden Stand: 15.10.2024 06:00 Uhr Ab dem kommenden Jahr steigen in Hamburg voraussichtlich die Strompreise. Das hat der Betreiber Hamburger Energienetze mitgeteilt. Der Grund ist, dass die Netzentgelte, also die Kosten für den Zugang zum Stromnetz, erhöht werden.

Knapp 39 Euro mehr als jetzt müsste ein Durchschnittshaushalt in Hamburg ab dem kommenden Jahr den Angaben zufolge bezahlen. "Der Strombedarf der Menschen wird in den nächsten Jahren ansteigen", sagt Axel Schröder vom Betreiber Energienetze Hamburg. Deshalb müsse nun investiert werden, damit künftig jeder, wenn er oder sie wolle, ein Elektroauto laden oder eine Wärmepumpe installieren könne. "Das sind alles Strommengen, die werden hinzukommen und dafür muss man heute ins Netz investieren", so Schröder. Und genau diese entstehenden Kosten werden an die Kundinnen und Kunden weitergegeben.

In Schleswig-Holstein wird Strompreis wohl sinken

Woanders hingegen, beispielsweise in Schleswig-Holstein, soll der Strompreis sinken. Wo viel erneuerbarer Strom erzeugt wurde, waren die Netzentgelte bislang sehr hoch. Das habe die Bundesnetzagentur jetzt geändert, sagt Schröder: "Jetzt ist es so, dass zum Beispiel ein Bundesland wie Schleswig-Holstein, das mehr erneuerbaren Strom erzeugt, als es selbst verbraucht, entlastet wird."

Bislang nur Prognosen

Bislang sind die Preis-Angaben aber noch eine reine Prognose. Bis zum Ende des Jahres können die Zahlen noch angepasst werden.

