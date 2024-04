Streit am "Drob Inn" in Hamburg: Polizist gibt Warnschuss ab

Stand: 05.04.2024 13:24 Uhr

Ein Streit zwischen zwei Männern an der Drogenberatungsstelle "Drob Inn" am Hamburger Hauptbahnhof hat am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Dabei feuerte einer der Beamten einen Schuss ab.