Stand: 02.10.2024 06:40 Uhr Streik von Hafenarbeitern in den USA beeinträchtigt Schifffahrt

Wegen eines Streiks von Hafenarbeitern in den USA sind zahlreiche Häfen an der Ostküste des Landes geschlossen. Die Hamburger Reederei Hapag-Lloyd, die dort mit mehreren Liniendiensten vertreten ist, schließt nicht aus, dass in den kommenden Tagen Schiffe umgeleitet werden müssen. Wie sich das auf den Umschlag im Hamburger Hafen auswirkt, ist noch unklar. Die amerikanischen Hafenarbeiter fordern eine deutliche Lohnerhöhung, was die Arbeitgeber bislang ablehnen.

