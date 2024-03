Streik am Donnerstag: Hamburger Flughafen sagt alle Starts ab Stand: 12.03.2024 19:22 Uhr Für Donnerstag hat ver.di das Luftsicherheitspersonal bundesweit zum erneuten Ausstand aufgerufen. Am Hamburger Flughafen sind alle Starts für den Tag abgesagt. Heute und morgen läuft zudem noch ein Streik der Lufthansa-Flugbegleiter. Davon ist auch der Airport Hannover betroffen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di setzt ihre Streiks in der Luftfahrtbranche fort. Für Donnerstag ruft sie das Luftsicherheitspersonal an mehreren Flughäfen bundesweit zu einem ganztägig Ausstand auf. Auch am Hamburger Flughafen sollen die Beschäftigten, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind, die Arbeit niederlegen, wie ver.di am Dienstag erklärte. Der Streik soll demnach bereits am Mittwochabend um 22 Uhr beginnen und bis Donnerstag 22 Uhr dauern. Für Donnerstagvormittag ist zudem eine Kundgebung vor Terminal 2 geplant.

Flughafen Hamburg sagt alle Starts am Donnerstag ab

Der Flughafen Hamburg hat wegen des Warnstreiks für Donnerstag alle Starts mit Passagieren abgesagt. Betroffen seien 141 geplante Abflüge, teilte der Airport am Dienstagabend mit. Fluggäste wurden gebeten, sich mit ihrer Fluggesellschaft in Verbindung zu setzen und nicht zum Flughafen zu kommen. Zudem sei davon auszugehen, dass die Nachwirkungen des Streiks auch noch am Freitag und damit zum Ferienstart in Hamburg zu spüren sein werden.

Zwar könnten am Donnerstag Flugzeuge landen. "Dennoch kann es auch bei den Ankünften am Hamburg Airport aufgrund des ver.di-Streiks ganztägig zu Flugstreichungen und deutlichen Verzögerungen kommen", hieß es in der Mitteilung. Wegen des Streiks sei am Mittwoch und Donnerstag auch kein Vorabend-Check-In möglich. Ursprünglich waren für Donnerstag 286 Flüge - 141 Abflüge und 145 Ankünfte - mit insgesamt etwa 40.000 Passagieren geplant.

Weitere Streiks in der Luftfahrt laufen noch

Fluggäste sind aktuell bereits von zwei anderen Streiks betroffen: Das Bodenpersonal am Frankfurter Flughafen sowie die Flugbegleiter der Lufthansa sind im Ausstand. Heute und morgen ist das Kabinenpersonal der Lufthansa jeweils von 4 Uhr bis 23 Uhr zum Ausstand aufgerufen. Nach Angaben der größten deutschen Airline sind davon heute in Frankfurt 600 Flüge und 70.000 Passagiere betroffen. Morgen werden es den Angaben zufolge in München 400 Flüge und 50.000 Passagiere sein.

Auswirkungen auch in Hamburg und Hannover

Der Streik des Bodenpersonals in Hessen wirkt sich auch auf den Norden aus. In Hamburg fallen alle zwölf geplanten Starts nach Frankfurt aus und auch die zwölf Flüge aus Frankfurt wurden gestrichen. Für morgen wurden schon jetzt zehn Abflüge der Lufthansa von Hamburg nach München gestrichen. Außerdem fallen elf ursprünglich geplante Landungen aus München aus.

Auch ab Hannover Airport heben heute keine Flieger Richtung Frankfurt ab. Insgesamt vier Starts fallen aus. Und auch bei den Ankünften wurden vier Flüge von Frankfurt nach Hannover gestrichen. Morgen fallen dann fünf Abflüge von Hannover nach München aus sowie fünf Flieger aus München.

Luftsicherheit: Ver.di will 2,80 Euro mehr pro Stunde

Bei den Tarifverhandlungen der Luftsicherheit geht es um die Arbeitsbedingungen von etwa 25.000 Beschäftigten privater Sicherheitsdienstleister. Sie kontrollieren im Auftrag der Bundespolizei Passagiere, Personal und Gepäck an den Zugängen zum Sicherheitsbereich. In dem Tarifkonflikt sind bislang fünf Verhandlungsrunden ohne Ergebnis geblieben. Ver.di fordert bei einer Laufzeit von zwölf Monaten eine Stundenlohnerhöhung um 2,80 Euro mit schneller einsetzenden Mehrarbeitszuschlägen ab der ersten Überstunde. Die Arbeitgeber vom Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) haben nach eigenen Angaben 2,70 Euro in drei Stufen angeboten bei einer Laufzeit von 24 Monaten. Neben dem Inflationsausgleich bedeute dies auch einen Reallohnzuwachs, hatte BDLS-Verhandlungsführer Frank Haindl erklärt. Eine sechste Verhandlung ist für den 20. März verabredet.

UFO fordert bessere Bezahlung für Lufthansa-Mitarbeiter

Die Gewerkschaft UFO fordert für die rund 18.000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa und die knapp 1.000 Kräfte der Cityline im Kern 15 Prozent mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten. Außerdem will sie eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro sowie höhere Zulagen erreichen. In den getrennten Tarifverhandlungen hatte die Gewerkschaft die jeweiligen Angebote als unzureichend abgelehnt. UFO betonte, der Konzern habe erst am Donnerstag ein Rekordergebnis in Höhe von fast 1,7 Milliarden Euro Nettogewinn verkündet.

