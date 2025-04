Richtfest für saniertes Hamburger Obdachlosenheim "Pik As" Stand: 16.04.2025 16:29 Uhr Ein Innenhof, mehr Privatsphäre für die Bewohnerinnen und Bewohner und alle Angebote unter einem Dach - die Obdachlosenunterkunft "Pik As" wird saniert und nimmt langsam wieder Gestalt an. Am Mittwoch war Richtfest in der Hamburger Neustadt.

Das neue "Pik As" liegt direkt an der Neustädter Straße. Die Baulücke vor dem alten Gebäude ist mit einem Neubau geschlossen. Dort entstehen direkt neben der Notunterkunft 33 sogenannte Lebensplätze - für ältere, chronisch kranke Obdachlose, die dort bis an ihr Lebensende betreut in Mini-Apartments wohnen und dort auch gepflegt werden können.

Vor dem "Pik As" ist damit ein neuer Innenhof entstanden, der als Aufenthaltsort für die Gäste der Schlafstätte dienen soll. Gleichzeitig soll er so auch die Nachbarschaft entlasten.

Viele kleinere und sogar Einzelzimmer

Der historische Altbau wird kernsaniert. Dort entstehen wieder 330 Schlafplätze in barrierefreien Zwei- bis Dreibettzimmern anstatt den bisherigen größeren Mehrbettzimmern. In denen hatten sich viele Obdachlose unwohl gefühlt. Außerdem gibt es einige Einzelzimmer für Menschen mit besonderen Bedarfen oder auch mit Hunden. Feste Räume bekommen auch eine Schwerpunktpraxis, eine Suchtberatung und eine Kleiderkammer.

Unterkunft gibt es seit 1913

"Neben der Möglichkeit zu übernachten gibt es eine umfassende Sozialberatung", sagte Petra Lotzkat, Staatsrätin der Sozialbehörde und Aufsichtsratsvorsitzende von Fördern & Wohnen. Sie freue sich, dass man die lange Tradition des "Pik As" am bewährten Standort fortsetzen könne und jetzt konkrete Baufortschritte sichtbar würden. Die Obdachlosenunterkunft wurde schon 1913 gegründet.

Wiedereröffnung des "Pik As" für 2026 geplant

Anfang kommenden Jahres soll das "Pik As" wiedereröffnen. Bis dahin können Obdachlose noch im Ausweichquartier in der Eiffestraße im Stadtteil Hamm übernachten.

