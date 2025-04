Stellwerksstörung in Hamburg behoben: Bahnverkehr normalisiert sich Stand: 13.04.2025 16:08 Uhr Nach der Evakuierung eines Zuges wegen einer technischen Störung in Hamburg wurde das defekte Stellwerk inzwischen repariert. Es kam zu Verspätungen im Regional- und Fernverkehr zwischen Hamburg und Büchen.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, war am Samstagabend ein Regionalexpress aus Rostock vor dem S-Bahnhof Billwerder-Moorfleet zum Stehen gekommen. Die Feuerwehr half nach eigenen Angaben den rund 800 Reisenden, den Zug zu verlassen. Die Fahrgäste wurden mit Bussen zum Bahnhof Billwerder-Moorfleet weiterbefördert.

Die Reparaturarbeiten an dem defekten Stellwerk wurden am frühen Sonntagnachmittag beendet. Von Einschränkungen waren demnach die Züge des RE 1 und die Fernverkehrsstrecke zwischen Hamburg und Büchen betroffen. Es kam zu Verspätungen von bis zu 100 Minuten.

Weiterhin Verspätungen in Richtung Lübeck und Bad Oldesloe

Reisende, die von Hamburg aus mit dem RE 8 in Richtung Lübeck oder dem RE 81 in Richtung Bad Oldesloe fahren wollen, müssen aber laut Bahn weiterhin mit Verspätungen von bis zu 60 Minuten rechnen. Dort gebe es eine Störung an einem Signal. Wann die Reparaturen an der Signalanlage abgeschlossen sind, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.04.2025 | 16:00 Uhr