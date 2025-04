Nach Stellwerksdefekt in Hamburg: Bahnverkehr rollt wieder Stand: 14.04.2025 07:09 Uhr Ein defektes Stellwerk hat am Wochenende bis zum Sonntagabend für Verspätungen und Ausfälle im Bahnverkehr in Hamburg gesorgt.

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, war am Samstagabend ein Regionalexpress aus Rostock vor dem S-Bahnhof Billwerder-Moorfleet wegen eines defekten Stellwerks zum Stehen gekommen. Die Feuerwehr half nach eigenen Angaben den rund 800 Reisenden, den Zug zu verlassen. Die Fahrgäste wurden mit Bussen zum Bahnhof Billwerder-Moorfleet weiterbefördert.

Am frühen Sonntagnachmittag war der Defekt an dem Stellwerk bereits kurzzeitig behoben, später gab es an derselben Stelle aber wieder Probleme. Von Einschränkungen waren die Züge des RE1 und die Fernverkehrsstrecke zwischen Hamburg und Büchen betroffen. Es kam zu Verspätungen von bis zu 100 Minuten.

Inzwischen läuft der Bahn-Verkehr wieder normal.

