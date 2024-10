Stand: 08.10.2024 15:42 Uhr Statistikamt Nord: Rund 426 Autos pro 1.000 Einwohner in Hamburg

Laut Statistikamt Nord ist die Anzahl der Autos pro Anwohnenden in Hamburg nahezu unverändert. Demnach kommen in Hamburg auf 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner rund 426 Autos. Das sind nur vier Fahrzeuge weniger als im vergangenen Jahr. Hamburg hat danach die zweitniedrigste Autodichte im Vergleich zu den anderen Bundesländern. Nur in Berlin gibt es weniger Autos je 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.10.2024 | 15:00 Uhr