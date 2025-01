Stand: 17.01.2025 13:39 Uhr Start der Tarifrunde im öffentlichen Dienst: 50.000 Hamburger betroffen

Kommende Woche beginnen die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. Bundesweit sind das 2,5 Millionen Menschen, etwa 50.000 davon in Hamburg. Die Gewerkschaft ver.di fordert für sie acht Prozent mehr Geld, aber mindestens ein Plus von 350 Euro monatlich, außerdem drei zusätzliche freie Tage und mehr Flexibilität bei der Arbeitszeit. Die bundesweiten Verhandlungen starten am kommenden Freitag in Potsdam. Zunächst sind drei Verhandlungsrunden angesetzt.

