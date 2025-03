Start der ITB Berlin: Hamburg ist wieder auf Tourismusmesse dabei Stand: 23.10.2024 13:07 Uhr In Berlin beginnt heute die weltgrößte Reisemesse. Auf der Internationalen Tourismus-Börse (ITB) präsentieren sich rund 5.800 Aussteller aus über 170 Ländern. Auch Hamburg ist bei der dreitägigen Fachmesse nach Jahren wieder mit einem eigenen Stand vertreten.

Erst gab es eine Corona-Zwangspause, dann war laut Hamburg Tourismus das Interesse der Partner nicht mehr so groß wie vor der Pandemie. Deswegen war Hamburg in den vergangenen beiden Jahren nicht dabei. In der Branche hatte das aber für Diskussionen gesorgt. Nun präsentiert Hamburg sich wieder bei der Messe.

18 Unternehmen und neun Kooperationspartner vertreten

Insgesamt zeigen sich 18 Unternehmen und Institutionen sowie neun weitere Kooperationspartner. Mit dabei sind beispielsweise der Tourismusverband Hamburg, der Flughafen, Hamburg Messe und Congress, die Kunsthalle, die Roten Doppeldecker, Barkassen-Meyer und mehrere Hotels. "Mit dem Hamburger Gemeinschaftsstand bieten wir unseren Partnern wieder einen beliebten Anlaufpunkt", freut sich Michael Otremba, Geschäftsführer von Hamburg Tourismus.

Kosten von 250.000 Euro

Der Stand soll durch großflächige Hamburg-Motive und eine LED-Leinwand eine starke Anziehungskraft erzielen. Die Kosten sollen bei rund 250.000 Euro liegen, die von den Partnerunternehmen und Institutionen übernommen werden.

Hamburg 2024 als einziges Bundesland nicht vertreten

Hamburg war im vergangenen Jahr das einzige Bundesland, das keinen eigenen Stand auf der ITB hatte. Vielleicht kommen in den nächsten Jahren auch wieder mehr Hamburger Partner mit an Bord, hofft Wolfgang Raike, Vorstandsvorsitzender Tourismusverband Hamburg. 2019 war Hamburg noch mit 70 Partnern und Sponsoren vertreten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreuzfahrtschiffe Tourismus