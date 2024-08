Stand: 14.08.2024 15:32 Uhr Starkregen in Hamburg: Rund 65 Feuerwehreinsätze

Am Mittwoch hat es in Hamburg aufgrund von Starkregen bis zum Mittag rund 65 Feuerwehreinsätze gegeben. Besonders heftig traf es den Hamburger Westen. In Osdorf, Nienstedten und in Rissen standen zeitweise ganze Straßenzüge, aber auch Keller und Tiefgaragen unter Wasser. Verletzt wurde niemand. Der Deutsche Wetterdienst warnt auch im weiteren Verlauf des Tages vor schweren Gewittern und Starkregen. Erst am Donnerstagmorgen soll das Gewitter in Richtung Osten abziehen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.08.2024 | 15:00 Uhr