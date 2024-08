Starkregen: Zahlreiche Feuerwehreinsätze im Hamburger Osten Stand: 07.08.2024 19:29 Uhr Heftiger Regen führt im Hamburger Osten zu vielen Feuerwehreinsätzen. Es gibt überflutete Straßen und Keller.

Mehr als 500 wetterbedingte Einsätze nahm die Hamburger Feuerwehr bislang auf. Um lebensbedrohliche und zeitkritische Einsätze vorziehen zu können, priorisiert die Feuerwehr aktuell Notrufe. Besonders betroffen ist der Hamburger Osten mit den Stadtteilen Bergedorf, Billstedt und Lohbrügge. Auch der Hamburger Süden ist vereinzelt betroffen. Meistens liefen Keller und Straßen voll.

Überflutete Keller

In der Bergedorfer Straße stürzte ein Baum auf ein Auto. Die beiden Insassen wurden offenbar nicht verletzt, aber: es droht noch ein weiterer Baum umzustürzen. Die Feuerwehr ist dort mit schwerem Gerät im Einsatz.

In der Möllner Landstraße blieben mehrere Autos in den Wassermassen stecken. Die springen zum Teil nicht mehr an und müssen nun abgeschleppt werden.

Polizei warnt zur Vorsicht auf Autobahnen

Die Hamburger Polizei warnte zwischenzeitlich wegen möglicher Überschwemmungen zu Vorsicht auf den Autobahnen und den Hauptverkehrsstraßen in und um Hamburg. Außerdem könne es laut Polizei durch umgestürzte Bäume und Feuerwehreinsätze zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Auch Freiwillige Feuerwehren im Einsatz

Wegen des Sturms sind auch viele Freiwillige Feuerwehren besetzt worden und zu Einsätzen ausgerückt um die Berufsfeuerwehr zu unterstützen

In Jenfeld und Tonndorf gab es zudem am frühen Abend einen Stromausfall. Stromnetz Hamburg kündigte an, ihn bis 19.30 Uhr zu beheben.

