Starkregen: Mehr als 900 Feuerwehreinsätze im Hamburger Osten

Der Starkregen am Mittwochabend hat die Feuerwehr im Hamburger Osten auch noch die ganze Nacht zu Donnerstag in Atem gehalten. Insgesamt wurden die Einsatzkräfte zu mehr als 900 Einsätzen gerufen. Das Unwetter traf vor allem den Hamburger Osten mit den Stadtteilen Bergedorf, Billstedt und Lohbrügge. Auch der Hamburger Süden war vereinzelt betroffen. Meistens liefen Keller und Straßen voll.

Haus mit 16 Menschen evakuiert

In der Straße An der Glinder Au wurde am Abend ein Mehrfamilienhaus evakuiert. Es war von Wassermassen unterspült worden. Die 16 Bewohnerinnen und Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen und kamen bei Nachbarn unter. Weil ein Baustatiker das Haus erst am Donnerstag begutachten kann, installierte das Technische Hilfswerk Kameras, um das Haus über Nacht im Blick behalten zu können.

Überflutete Keller

In der Bergedorfer Straße war ein Baum auf ein Auto gestürzt. Die beiden Insassen wurden offenbar nicht verletzt, aber es drohte noch ein weiterer Baum umzustürzen. Die Feuerwehr war dort mit schwerem Gerät im Einsatz.

In der Möllner Landstraße blieben mehrere Autos im hüfthohen Wasser stecken. Sie sprangen zum Teil nicht mehr an und mussten abgeschleppt werden.

Polizei warnt zur Vorsicht auf Autobahnen

Die Hamburger Polizei warnte zwischenzeitlich wegen möglicher Überschwemmungen zu Vorsicht auf den Autobahnen und den Hauptverkehrsstraßen in und um Hamburg. Außerdem könne es laut Polizei durch umgestürzte Bäume und Feuerwehreinsätze zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Auch Freiwillige Feuerwehren im Einsatz

Wegen des Sturms sind auch viele Freiwillige Feuerwehren besetzt worden und zu Einsätzen ausgerückt um die Berufsfeuerwehr zu unterstützen

In Jenfeld und Tonndorf gab es zudem am frühen Abend einen Stromausfall.

