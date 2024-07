Stand: 10.07.2024 19:24 Uhr Stammzellenkongress im CCH startet mit rund 4.000 Experten

Am Mittwoch hat im Congress Center Hamburg (CCH) der weltweit größte Kongress zur Stammzellenforschung begonnen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 75 Ländern nehmen teil. Die mehr als 4.000 Expertinnen und Experten diskutieren vier Tage lang über die wichtigsten Fortschritte in der Forschung. Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) eröffnete den Kongress. Organisiert wird er von der Internationalen Gesellschaft für Stammzellenforschung mit Sitz in Amerika. Als Stammzellen werden Zellen des Körpers bezeichnet, die sich in verschiede Gewebearten entwickeln können. Die Forschung in diesem Bereich soll helfen, Krankheiten wie Krebs besser behandeln und neue Therapien entwickeln zu können.

