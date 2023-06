Stadtteilzentrum, Wohnungen, Sport: Was im Bezirk Wandsbek gebaut wird Stand: 07.06.2023 06:09 Uhr Fast 300 neue Wohnungen, ein Stadtteilzentrum und ein neuer Sportcampus: Der Hamburger Senat hat am Dienstag mehrere Projekte für Wandsbek beschlossen, den größten Bezirk der Stadt.

In Farmsen-Berne will die Stadt drei Wohnungsbauprojekte realisieren. An der Tonndorfer Hauptstraße sollen rund 90 Wohnungen entstehen. Auf dem Grundstück befindet sich derzeit noch ein Sportplatz und ein Vereinshaus. Der Sportverein zieht noch in diesem Jahr in die Grunewaldstraße um.

Pein verspricht bezahlbaren Wohnraum

Auf zwei weiteren Grundstücken sind Reihenhäuser und weitere Wohnungen geplant - darunter auch 30 für vordringlich wohnungssuchende Menschen. Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) betonte, dass mit dem Flächen-Paket weiterer bezahlbarer Wohnraum in Hamburg entstehen wird.

Mehr als 10 Millionen Euro für modernen Sportcampus

Darüber hinaus hat der Senat beschlossen, dass die seit 2016 geschlossene Schule Berne saniert wird. Für das beeindruckende Schumacher-Gebäude ist damit eine langfristige Perspektive gefunden worden, sagte Finanzsenator Andreas Dressel (SPD). Und der Sportverein TuS Berne wird mit 10,6 Millionen Euro für den Bau eines modernen Sportcampus unterstützt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.06.2023 | 06:00 Uhr