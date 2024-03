Stadtputz-Aktion "Hamburg räumt auf!" startet Stand: 01.03.2024 09:26 Uhr Im März ist es Zeit für den Frühjahrsputz - und für die Aktion "Hamburg räumt auf!". In diesem Jahr wollen so viele Menschen dabei sein, wie noch nie zuvor.

"Wir sind auf Rekordkurs", heißt es bei der Stadtreinigung. Mehr als 88.000 Menschen haben sich bereits angemeldet. Sie wollen mit Mülltüten, Gummihandschuhen und Greifzangen an verschiedenen Orten in Hamburg Müll sammeln. Schulklassen und Kitas, aber auch viele andere Gruppen haben sich gemeldet, um in der Hansestadt aufzuräumen. Bislang haben rund 1.400 Initiativen aus allen Stadtteilen Aktionen angemeldet.

Taucher suchen Müll im Kuhmühlenteich

Unter anderem sind auch wieder die Taucherinnen und Taucher von Feuerwehr, Polizei und DLRG dabei, die am kommenden Mittwoch den Müll aus dem Kuhmühlenteich fischen wollen. Den offiziellen Startschuss geben heute Umweltstaatsrat Michael Pollmann und der Chef der Stadtreinigung Rüdiger Siechau. Gemeinsam mit 23 Kindern der Grundschule Heinrich-Helbig-Straße sammeln sie am Vormittag Müll im nahegelegenen Park am Rückhaltebecken Langenfort.

Aktion läuft bis 10. März

Im vergangenen Jahr waren von rund 74.000 Freiwilligen gut 122 Tonnen Müll gesammelt worden. Die Rekordmüllmenge gab es vor 20 Jahren. Damals waren 350 Tonnen Abfall zusammengekommen. Die stadtweite Aktion läuft bis zum Sonntag kommender Woche. Die Stadtreinigung nimmt noch Anmeldungen entgegen.

