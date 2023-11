Staatsschutzprozess gegen mutmaßlichen PKK-Funktionär Stand: 03.11.2023 09:45 Uhr Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht in Hamburg hat am Freitag der Prozess gegen ein mutmaßliches führendes Mitglied der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK begonnen.

Die Bundesanwaltschaft wirft dem 49-jährigen Mann die Mitgliedschaft in einer ausländischen Terrorvereinigung vor. Der türkische Staatsangehörige soll laut Anklage von September 2018 bis Juni 2020 als hauptamtlicher Kader der PKK in Norddeutschland und in Nordrhein-Westfalen tätig gewesen sein. Für die Hauptverhandlung sind bislang 15 Termine bis zum 21. Dezember angesetzt. Die Bundesanwaltschaft stuft die PKK als ausländische terroristische Vereinigung ein, die für zahlreiche Attentate und Anschläge in der Türkei verantwortlich ist. Schon seit 1993 unterliegt sie in Deutschland einem Betätigungsverbot.

Festnahme in Zypern

Der Angeklagte war im März in Zypern festgenommen und im Juni nach Deutschland überstellt worden. Seither befindet er sich in Untersuchungshaft. Der 49-Jährige habe für die PKK die typischen Leitungsaufgaben eines "Gebietsverantwortlichen" und "Regionsverantwortlichen" wahrgenommen - insbesondere die Koordination der organisatorischen, personellen und propagandistischen Angelegenheiten, so die Bundesanwaltschaft. Außerdem soll er in Nordrhein-Westfalen die Sammlung von Spenden beaufsichtigt haben.

Angeklagter soll Regionalverantwortlicher der PKK gewesen sein

Laut Anklage war der Mann zunächst im PKK-Gebiet "Hamburg" und in der aus den Gebieten "Hamburg", "Bremen" und "Kiel" bestehenden PKK-Region "Hamburg" tätig. Später habe er die Aufgaben dann im PKK-Gebiet "Köln" und der aus den Gebieten "Köln", "Bonn", "Düsseldorf", "Duisburg" und "Essen" bestehenden PKK-Region "Nordrhein" übernommen. Als Regionalverantwortlicher habe er den jeweiligen Gebietsverantwortlichen Anweisungen erteilt und selbst an die PKK-Europaführung berichtet. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes werden PKK-Führungsmitglieder in Deutschland in der Regel nach einem Rotationsprinzip jeweils nur für einige Monate bis zu einem Jahr eingesetzt.

Verfassungsschutz: Weiterhin Aktivitäten mit PKK-Hintergrund

Der Hamburger Verfassungsschutzbericht verzeichnete auch im vergangenen Jahr Aktivitäten mit PKK-Hintergrund in der Hansestadt, darunter Versammlungen und Aufzüge, bei denen unter anderem für die Freilassung des PKK-Führers Abdullah Öcalan sowie gegen militärische Angriffe der Türkei auf Stellungen der PKK protestiert wurde. Für Hamburg rechnete der Verfassungsschutz der PKK im vergangenen Jahr - ebenso wie im Vorjahr - ein Potenzial von rund 500 Personen zu.

