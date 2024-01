Sportvereine in Hamburg verzeichnen mehr Mitglieder Stand: 27.01.2024 08:16 Uhr Während der Corona-Pandemie haben die Sportvereine in Hamburg Tausende Mitglieder verloren. Jetzt hat sich der Trend endgültig umgekehrt: Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Vereinsmitglieder um mehr als 30.000 angewachsen.

Insgesamt mehr als 557.000 Mitglieder hat der Hamburger Sportbund (HSB) 2023 gezählt - so viele Hamburgerinnen und Hamburger waren zuletzt 2016 in einem Sportverein aktiv. Vor allem im Kinder- und Jugendbereich hat die Zahl der Vereinssportlerinnen und -sportler im vergangenen Jahr stark zugenommen. Die meisten Mitglieder unter 18 Jahren haben der HSV, der ETV und der FC St. Pauli.

Kampagne für mehr Frauen und Mädchen in den Vereinen

HSB-Vorstand Daniel Knoblich freut sich, dass die Menschen in Hamburg wieder viel Lust auf Sport im Verein haben. Als tolle Entwicklung bezeichnet Knoblich dass immer mehr Frauen in den Vereinssport gehen. Mit der Kampagne #MEHRVONUNS hatte der HSB um Mädchen und Frauen geworben. Die Zahl der Sportlerinnen ist nun um 12.000 auf fast 200.000 gestiegen. Beliebteste Sportarten in Hamburg bleiben Fußball, Turnen und Fitness sowie Tennis.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.01.2024 | 10:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Coronavirus