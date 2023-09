Hamburg will mehr Frauen und Mädchen für Sport begeistern Stand: 04.09.2023 19:54 Uhr Die Stadt Hamburg will den Anteil von Mädchen und Frauen in Sportvereinen erhöhen. Sportsenator Andy Grote (SPD) hat dazu gemeinsam mit dem Hamburger Sportbund (HSB) am Montag eine Kampagne auf den Weg gebracht.

Laut HSB, einem freiwilligen Zusammenschluss der Sportvereinen und -verbänden, liegt der Anteil von Mädchen und Frauen in Sportvereinen momentan bei nur 35 Prozent. Im Zuge der "Active City"-Strategie soll sich diese Zahl schnellstmöglich auf mindestens 45 Prozent erhöhen. Und in Präsidien, Vorständen und Gremien sollen Frauen und Männer in Zukunft gleichberechtigt vertreten sein.

Die Hamburgische Bürgerschaft stellt für das Anliegen insgesamt 500.000 Euro zur Verfügung. Damit will man über eine Medien- und Plakat-Kampagne sowie 28 Sportprojekte mehr Mädchen und Frauen für den Sport gewinnen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 04.09.2023 | 19:30 Uhr