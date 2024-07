Sperrung beendet: U3 fährt in Hamburg wieder auf kompletter Linie Stand: 08.07.2024 06:24 Uhr Gute Nachrichten für Fahrgäste der U3 in Hamburg: Der gelbe U-Bahn-Ring ist seit Montag wieder geschlossen. Die Züge fahren auch wieder zwischen den Haltestellen Kellinghusenstraße und Barmbek.

Hintergrund der Sperrung war der barrierefreie Ausbau der 1912 eröffneten Haltestelle Saarlandstraße, die unter Denkmalschutz steht. Sie bekam zwei Aufzüge und ein Leitsystem für sehbehinderte Menschen. Dafür gab es in den vergangenen Wochen einen Ersatzverkehr mit Bussen.

U3-Haltestelle Saarlandstraße: Historischer Zugang geöffnet

Mittlerweile wurde bereits die Stahlkonstruktion des ersten Aufzugs eingebaut und beide Bahnsteige wurden mit einem Schachbrettmuster versehen. Weil die Arbeiten fortgesetzt werden, müssen sich Fahrgäste, die an der Haltestelle Saarlandstraße ein- oder aussteigen wollen, auf einen anderen Weg gefasst machen: Der Hauptzugang des Bahnhofs Saarlandstraße bleibt bis Oktober geschlossen, dafür wurde der historische Zugang von 1912 unter der U-Bahn-Brücke wieder geöffnet.

Von dort aus gelangen Fahrgäste direkt durch die Schalterhalle auf den Bahnsteig 1 (Richtung Kellinghusenstraße) und mithilfe einer temporären Fußgängerbrücke auf den Bahnsteig 2 (Richtung Barmbek).

Videos 2 Min U3-Umbau Saarlandstraße: So lief der Start der Bauarbeiten Grund ist der barrierefreie Ausbau der Haltestelle Saarlandstraße. Bis zum 7. Juli fahren nun Busse die Strecke. 2 Min

Schwellen, Schienen und Weichen erneuert

Auch an der Bahnstrecke wurde gearbeitet. Dort wurden zwischen Kellinghusenstraße und Barmbek 3.000 Schwellen, 2.500 Meter Bahnschienen sowie drei Weichen erneuert. Die restlichen 500 Schwellen und 17 Weichen werden während des laufenden Betriebs ausgewechselt.

Barrierefreiheit kommt voran

Nach Angaben der Hochbahn sind bereits 96 Prozent der U-Bahn-Haltestellen in Hamburg barrierefrei zu erreichen. Nach den aktuellen Bauarbeiten an der Saarlandstraße und am Meßberg würden nur noch die U3-Haltestellen Sternschanze und Sierichstraße fehlen.

07.07.2024

