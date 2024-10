Stand: 04.10.2024 11:15 Uhr Siegfried Lenz Preis 2024 für Claire Keegan

Die irische Schriftstellerin Claire Keegan hat am Freitag in Hamburg den mit 50.000 Euro dotierten Siegfried Lenz Preis erhalten. Die Jury nannte Keegan "eine der großen europäischen Erzählerinnen". Keegans Werke wurden in 30 Sprachen übersetzt und auch verfilmt. Der Literaturpreis wurde durch Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) verliehen. Er wird seit 2014 alle zwei Jahre in Hamburg von der Siegfried Lenz Stiftung vergeben.

