Stand: 07.01.2025 08:00 Uhr Sieg für Basketballer der Hamburg Towers bei Baskets Bamberg

Die Hamburg Towers haben in der Basketball-Bundesliga wieder in die Erfolgsspur gefunden. Nach zuvor drei Niederlagen gewann das Team von Trainer Benka Barloschky am Montagabend bei den Baskets Bamberg mit 83:80 (29:34). Jordan Barnett war mit 17 Punkten erfolgreichster Hamburger Werfer beim fünften Saisonsieg der Towers. Das Team ist jetzt auf Tabellenrang 14.

