Shuan Fatah neuer Head Coach der Hamburg Sea Devils

Die American-Football-Spieler der Hamburg Sea Devils haben einen neuen Head Cach. Shuan Fatah übernimmt das Team in der kommenden Saison in der European League of Football (EFL). Fatah hat eine ganze Reihe von Erfolgen vorzuweisen: Er war mehrfacher Sieger des World Bowl und des German Bowl sowie mehrfacher österreichischer Meister. Die ELF endet am Sonntag mit dem Finale Rhein Fire gegen Vienna Vikings. Die Hamburg Sea Devils verpassten die Playoffs in diesem Jahr.

