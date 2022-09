Sexuelle Angriffe: Serientäter in Hamburg offenbar gefasst Stand: 05.09.2022 15:39 Uhr Er soll sich in Hamburg als Model-Agent ausgegeben und junge Frauen angesprochen haben, um sie zu missbrauchen - jetzt hat die Polizei einen 25-Jährigen in Wandsbek gefasst.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Polizei einen Zeugenaufruf gestartet, nachdem ein Mann in Wandsbek und Barmbek wiederholt Frauen angesprochen hatte. Seine Masche: Er nannte sich "Samuel" und gab an, Model-Agent oder Musikproduzent zu sein. Eine 18-Jährige missbrauchte er im Wandsbeker Gehölz, zwei andere Frauen konnten flüchten.

17-Jährige erkannte ihn offenbar wieder

Dann meldeten sich drei weitere Opfer, darunter eine 17-Jährige, die den Mann am Sonntagabend am ZOB in Wandsbek wiedererkannte und sofort die Polizei rief. Zivilfahnder nahmen den 25-Jährigen kurz darauf fest.

Für sechs Taten verantwortlich?

Bislang sind sechs Fälle bekannt, für die er verantwortlich gemacht wird: Ende August und Mitte April im Wandsbeker Gehölz, Anfang August am Rahlstedter Weg in Farmsen-Berne, Mitte Mai in Volksdorf, Ende April am Osterbekkanal und Mitte März in Hohenfelde.

Die Polizei schließt aber nicht aus, dass es noch mehr Taten gab und ruft Opfer und Zeugen und Zeuginnen auf, sich zu melden.

