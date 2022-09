Sexuelle Angriffe: Hamburger Polizei vermutet Serientäter Stand: 02.09.2022 07:49 Uhr In Wandsbek und Barmbek-Nord treibt sich offenbar ein Serientäter herum, der junge Frauen sexuell angreift. Mehrere Opfer haben sich in den vergangenen Monaten bei der Polizei gemeldet.

Er nennt sich "Samuel" und gibt sich als Model-Agent oder Musikproduzent aus. Mit dieser Masche verwickelte er im April mindestens zwei junge Frauen in Gespräche. Am ZOB Wandsbek lockte er so eine 19-Jährige ins Wandsbeker Gehölz und versuchte, sie anzufassen. Verwandte kamen der jungen Frau damals zur Hilfe.

21-Jährige am Osterbekkanal gewürgt

Zwei Wochen später konnte er eine 21-Jährige dazu bringen, ihm zum Osterbekkanal zu folgen. Dort forderte er sie auf, sich auszuziehen - und würgte sie sogar. Die Frau konnte fliehen.

Weiterer Fall im Wandsbeker Gehölz

Zuletzt hatte ein Mann am vergangen Donnerstag gegen 16 Uhr ebenfalls am ZOB Wandsbek eine 18-Jährige angesprochen und sich später im Wandsbeker Gehölz an ihr vergangen.

Die Polizei prüft aktuell zwar, ob alle Taten vom selben Mann begangen wurden - geht aber ziemlich fest davon aus. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und dunkle Haare haben. Die Polizei sucht Zeugen und Zeuginnen und bittet mögliche weitere Opfer, sich zu melden.

