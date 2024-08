Stand: 29.08.2024 18:26 Uhr Serieneinbrecher in Bahrenfeld festgenommen

Nach einer Serie von Einbrüchen in Bahrenfeld hat die Hamburger Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Eine Spezialeinheit habe am Mittwoch einen 27-Jährigen im Bahnhof Altona festgenommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann stehe im Verdacht, für sieben Einbrüche und fünf Einbruchsversuche seit Mitte Juni verantwortlich zu sein. Die betroffenen Häuser, Wohnungen und Lauben lagen alle in Bahrenfeld, wo der 27-Jährige den Angaben zufolge selbst gemeldet ist. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden die Beamten Beweismittel, darunter Werkzeug und hochwertige Elektroartikel.

