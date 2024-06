Stand: 10.06.2024 18:34 Uhr Senat will Rassismus gegen Sinti und Roma eindämmen

Der Hamburger Senat will mit einer neuen Strategie den Rassismus gegen Sinti und Roma, auch Antiziganismus genannt, eindämmen. Die gleichberechtigte Teilhabe der Angehörigen dieser anerkannten nationalen Minderheit in Hamburg soll stärker gefördert werden, teilte die Sozialbehörde am Montag mit. Unter den Nationalsozialisten wurden Sinti und Roma in Deutschland verfolgt und ermordet. Angesichts dessen trage Deutschland eine besondere Verantwortung, so die Behörde.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.06.2024 | 18:00 Uhr