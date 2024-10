Stand: 08.10.2024 20:03 Uhr Senat verlängert soziale Erhaltungsverordnung bis Ende 2029

Der Hamburger Senat hat die sogenannte soziale Erhaltungsverordnung für weitere fünf Jahre, also bis Ende 2029, verlängert. Diese sieht vor, dass Eigentümerinnen und Eigentümer, die Mietwohnungen in Eigentum umwandeln wollen, eine Genehmigung einholen müssen. Dadurch sollen die dort wohnenden Mieterinnen und Mieter geschützt werden. Die Regelung gilt bereits seit drei Jahren. In Hamburg sind derzeit in 13 Gebieten soziale Erhaltungsverordnungen in Kraft.

