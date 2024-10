Sieben Fälle von Steuerverschwendung in Hamburg angeprangert Stand: 09.10.2024 13:13 Uhr Hamburgs teuerste öffentliche Toilette in der Innenstadt und ein Luxus-Tunnel für Kröten in Blankenese - das sind zwei von insgesamt sieben Hamburger Fällen von Geldverschwendung aus dem neuen sogenannten Schwarzbuch. Das hat der Bund der Steuerzahler heute veröffentlicht.

Die unterirdische öffentliche Toilette an der Mönckebergstraße hatte Hamburg ein gutes Jahr lang sanieren lassen - für rund zwei Millionen Euro. Ursprünglich waren Kosten in Höhe von 1,4 Millionen Euro eingeplant, die reichten aber nicht. Dann, nach nur drei Monaten Betrieb musste die Toilette wegen eines Wasserschadens wieder geschlossen und in den Rohbauzustand zurückversetzt werden. Laut Senat war bei der Sanierung keine wasserdichte Wanne hergestellt worden. "Obwohl es dieses Mal nur um eine Toilette geht, ist der Schaden gigantisch: 2,08 Millionen Euro wurden sprichwörtlich im Klo versenkt", sagt dazu der Steuerzahlerbund. Und es sei unklar, was an weiteren Kosten folge.

Krötentunnel aus Sicht des Steuerzahlerbundes unnötig

Wenig begeistert ist der Steuerzahlerbund auch von einem 465 Meter langen Amphibienleitsystem in Blankenese. Das Bezirksamt Altona hatte es nach eigenen Angaben für 465.848 Euro entlang des Falkensteiner Ufers und des Falkensteiner Wegs angelegt. Aus Sicht des Steuerzahlerbundes eine in mehrerlei Hinsicht zweifelhafte Investition. Zum einen liege die Anlage an einer Fahrradstraße, die lediglich von sehr wenigen Anwohnern und Anwohnerinnen mit dem Auto befahren werde. Hier stelle sich die Frage, ob Hinweisschilder nicht ausgereicht hätten, meint der Bund der Steuerzahler. Zum anderen sei nicht klar, ob der Verkehr für den festgestellten Rückgang der Krötenpopulation verantwortlich sei. Dazu gebe es keine Zahlen.

Einmal im Jahr stellt der Bund der Steuerzahler ein Schwarzbuch vor, diesmal schon zum 51. Mal. Darin sind bundesweit beispielhaft 100 Fälle von angeblicher Geldverschwendung aufgelistet.

