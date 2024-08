Hamburger Köhlbrandbrücke immer häufiger gesperrt Stand: 01.08.2024 06:00 Uhr Die marode Köhlbrandbrücke muss immer häufiger gesperrt werden. Allein in diesem Jahr sind bisher sechs Wochenenden angesetzt worden, um Schäden zu reparieren und die Brücke zu warten. Im vergangenen Jahr waren es insgesamt fünf Wochenenden.

Risse im Mittelteil aus Stahl, undichte Stellen in der Fahrbahn: Mitte August steht bereits die nächste Vollsperrung der Köhlbrandbrücke an (17./18. August). Im September wird das Bauwerk dann gleich an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden dicht gemacht (21./22. und 28./29. September). Das schreibt der Senat in seiner Antwort auf eine CDU-Anfrage. Jeweils im Mai, im Juni und im Juli gab es bereits Wochenenden, an denen die Brücke dicht war.

Besserung in den kommenden Jahren nicht in Sicht

In den kommenden Jahren sind laut Senat ähnliche Arbeiten an der Brücke geplant wie in diesem Jahr. Allerdings könnten je nach Zustand auch noch weitere Arbeiten erforderlich sein, sprich: Besserung ist nicht in Sicht.

CDU: Neubau muss schneller fertig sein

In Zukunft will die Hafenverwaltung Hamburg Port Authority (HPA) alle Termine für Vollsperrungen der Köhlbrandbrücke bereits zum Jahresanfang veröffentlichen. "Warum ist das nicht schon längst passiert?", fragt Götz Wiese von der CDU. Er geht davon aus, dass die Köhlbrandbrücke in den kommenden Jahren noch wesentlich häufiger repariert werden muss. Wieses Forderung: Die neue, höhere Köhlbrandbrücke müsse schneller gebaut werden - und dürfe nicht erst Anfang der 2040er-Jahre fertig sein.

