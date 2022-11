Schulbau in Altona: 600 Millionen Euro bis 2030 eingeplant

Stand: 28.11.2022 17:38 Uhr

In wenige Bereiche fließt in Hamburg so viel Steuergeld wie in den Schulbau. In Altona haben am Montag die Bezirksamtsleiterin Stefanie von Berg (Grüne) und Schulsenator Ties Rabe (SPD) vorbildliche Schulprojekte besucht.