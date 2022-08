Stand: 13.08.2022 19:55 Uhr Schüsse in Wilhelmsburg: Drei Männer festgenommen

Nach Schüssen in einer Wohnung in Wilhelmsburg hat die Polizei in der Nacht zu Sonnabend drei Männer festgenommen. Ein Nachbar hatte nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" in der Korallusstraße Schüsse in der Wohnung gehört. Beim Eintreffen der Polizei warf ein Mann eine Schreckschusswaffe vom Balkon. Die Beamtinnen und Beamten fanden in der Wohnung Munition. Zwei der drei Tatverdächtigen mussten im Krankenhaus behandelt werden, nachdem der mitgeführte Polizeihund sie gebissen hatte. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 13.08.2022 19:30

