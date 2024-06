Stand: 20.06.2024 10:03 Uhr Schüsse in Hamburg: Bundespolizei nimmt Mann in Frankfurt

Am Frankfurter Flughafen hat die Bundespolizei am Dienstag einen Mann gefasst, der nach einer Schießerei in Hamburg gesucht wurde. Der 28-Jährige soll Ende März bei einem Streit in der Hansestadt mindestens vier Schüsse auf einen anderen Mann abgegeben haben, um diesen zu töten. Nach der Tat hatte er sich abgesetzt. Die Ermittlerinnen und Ermittler bekamen kürzlich einen Hinweis, dass er aus Thailand wieder einreisen wollte. Er wurde noch am Flugzeug festgenommen und der Justiz übergeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 20.06.2024 | 10:00 Uhr