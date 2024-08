Stand: 25.08.2024 08:22 Uhr Schüsse gemeldet: SEK-Einsatz in Jenfeld

In Jenfeld hat das Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei am Samstagabend eine Wohnung gestürmt. Vorher hatten Zeugen gemeldet, dass der Bewohner vom Balkon seiner Wohnung im Mariusweg geschossen haben soll. In der Wohnung trafen die Polizisten auf einen Mann und fanden einen leeren Waffenkoffer einer Schreckschusspistole. Die Waffe selbst wurde nicht gefunden. Verletzt wurde niemand.

