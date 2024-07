Stand: 15.07.2024 18:16 Uhr Schüsse auf Lokal in Hohenfeld: Polizei sucht Zeugen

Nach Schüssen auf ein Lokal in Hohenfelde sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Demnach soll ein Unbekannter in der Nacht zu Montag gegen 3 Uhr auf das Restaurant in der Lübecker Straße mehrfach geschossen haben. Menschen waren zu dem Zeitpunkt nicht mehr in dem Lokal. Ein Mitarbeiter bemerkte erst mehrere Stunden später die Einschusslöcher. Der Schütze war laut Polizei männlich. Er trug bei der Tat einen Kapuzenpullover und eine Schirmmütze.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 15.07.2024 | 19:30 Uhr