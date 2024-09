Stand: 05.09.2024 13:58 Uhr Schülerkammer gegen Rückkehr zu G9 an Gymnasien

Wenige Tage vor Beginn der Unterschriftensammlung für das Volksbegehren zur Rückkehr zum Abitur nach neun Jahren an Hamburgs Gymnasien hat sich die Schülerinnen- und Schülerkammer der Hansestadt klar gegen das Projekt positioniert. G9 an Gymnasien sei kein Fortschritt für Hamburg, sagte der Vorsitzende der Schüler:innenkammer Hamburg, Thorben Bauer. "Es gibt bereits eine Schulform, die den Weg zum Abitur in 13 Jahren bietet, die Stadtteilschule."

