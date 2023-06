Schlagabtausch in der Bürgerschaft über Sicherheit in Hamburg Stand: 07.06.2023 15:21 Uhr Die Bürgerschaft hat am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde über die Sicherheitslage in Hamburg debattiert. Die CDU sieht die Stadt auf dem Weg zu einer Verbrechenshochburg.

Sichtbarer Drogenhandel am Hauptbahnhof, Gewalt am Jungfernstieg, Schießereien unter Dealern und Notstand beim Rettungsdienst - CDU-Fraktionschef Dennis Thering sieht darin ein Zeichen dafür, dass unter dem rot-grünen Senat etwas aus dem Lot gerate: "Wenn sie da jetzt nicht energisch gegensteuern, wird Hamburg wieder zur Verbrechenshochburg. Das muss mit aller Kraft verhindert werden." Ein ähnlich alarmierendes Bild zeichneten auch die Redner von AfD und FDP.

Grote verweist auf Kriminalstatistik

Beide Regierungsfraktionen und auch die Linke sahen das anders. Hier werde ein einseitiges Bild der Angst gezeichnet, das mit der Realität wenig zu tun habe. Die Kriminalstatistik belege, dass Hamburg insgesamt sicherer geworden sei, sagte Innensenator Andy Grote (SPD) an die Adresse der CDU: "In keinem Jahr dieser Regierungszeit war es in Hamburg so sicher wie jetzt." Hamburg habe viel in die Sicherheit investiert, so Grote. Er verwies auf 3.000 neue Polizistinnen und Polizisten seit 2015 und den Milliarden-Etat für die Polizei.

Debatte über Verkehrsprojekte geplant

Im Verlauf der Sitzung will sich die Hamburgische Bürgerschaft unter anderem auch mit Verkehrsprojekten in der Stadt beschäftigen. SPD und Grüne fordern ein Notfallkonzept für die S-Bahnstrecke zwischen Harburg und dem Hauptbahnhof. Sie war im vergangenen Jahr nach einem Lkw-Brand am Bahnhof Elbbrücken wochenlang gesperrt. Ein sechswöchiger Totalausfall wie im vergangenen Sommer dürfe sich nicht wiederholen, finden SPD und Grüne. Deshalb verlangen sie vom Senat ein Konzept für solche Fälle. Unter anderem soll die Strecke technisch so ausgebaut werden, dass auch bei Störungen mindestens auf einem Gleis ein 10-Minuten-Takt möglich bleibt.

Auch "Haus der Bürgerschaft" Thema

Darüber hinaus geht es laut Tagesordnung unter anderem um das geplante "Haus der Bürgerschaft", kostenlose Menstruationsprodukte an Schulen sowie Organspenden. Die Linken wollen Alternativen zum Verbindungsbahn-Entlastungstunnel, zur U-Bahnlinie 5 und zum Fernbahnhof Diebsteich prüfen.

